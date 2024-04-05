'Враг будет разбит!' Чемпион ОИ из РФ в угаре призвал россиян 'не превращаться в идиотов'

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не поверил в то, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов из РФ, которые выступят на ОИ, "командой иноагентов". Он фактически раскритиковал функционера за попытки осудить атлетов, призвав "не превращаться в идиотов".

Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу Sport24. Олимпийский чемпион Сеула-88 выступил против призывов полного бойкота россиянами Игры в Париже, так как это разделяет общество страны-агрессорки. Бывший спортсмен с пафосом добавил, что "враг будет разбит, и победа будет за нами".

"Читал слова Позднякова, и не верю, что он мог так сказать. Давайте не будем путать божий дар с яичницей и превращаться в идиотов. Речь идет не об участии, а о завоеванном праве участвовать в Олимпиаде. Они имеют право на обсуждение. Как только будут открыты дороги на Олимпийские игры, спортивные сообщества должны сесть и взвесить свою гражданскую позицию с тем, сколько лет было потрачено для получения шанса выступить на Олимпиаде. Не надо спешить. Враг будет разбит, и победа будет за нами!" – сказал Мамиашвили.

Ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

Как сообщал OBOZ.UA, об отказе выступить на Олимпиаде-2024 заявили российские гребцы. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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