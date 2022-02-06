Впервые в истории. На Олимпиаде-2022 произошло уникальное событие

Сборная Новой Зеландии впервые в истории зимних Олимпийских игр выиграла золотую медаль. Автором уникального достижения стала 20-летняя сноубордистка Зои Садовски, которая победила в дисциплине слоупстайл.

Для справки: слоупстайл — тип соревнований состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и т.д., расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

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Садовски набрала 92,88 балла, опередив Джулию Марино из США (87,68) и австралийку Тесс Коди (84,15). Украина в этой программе представлена не была.

После неудачной второй попытки новозеландка смогла собраться и продемонстрировала невероятный трюк на последнем трамплине.

Оборот в 1080 градусов с великолепной амплитудой стал для атлетки по-настоящему золотым. Она смогла очень высоко впрыгнуть и уверенно приземлиться, не оставив шансов конкуренткам.

Отметим, что 4 года назад в 2018 году в Пхенчхане Зои стала бронзовой призеркой в дисциплине биг-эйр.

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