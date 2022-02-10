Впервые в истории Олимпиад "золото" выиграл отец и сын

Горнолыжник Йоханнес Штрольц, выиграв "золото" Пекина-2022 в комбинации, стал автором уникального рекорда. 29-летний австриец стал первым спортсменом в истории зимних Олимпиад, который стал чемпионом Олимпийских игр в той же дисциплине, что и его отец. В 1988 году на первую ступень пьедестала в горнолыжном спорте взошел Хуберт Штрольц.

Штрольц-старший на Играх в Калгари 34 года назад стал 2-кратным призером: к золотой медали в комбинации он добавил "серебро" в слаломе-гиганте.

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"Это много значит для меня, потому что еще прошлым летом я не был в команде, но вернулся в сборную и получил снова полную поддержку. Эта медаль стала особенной, учитывая историю моего отца. Награда очень много значит для меня. Я так благодарен всем за поддержку. Прежде всего, я должен поблагодарить всю свою семью. Они всегда верили в меня, и теперь моя мечта сбылась, когда я завоевал такую же золотую медаль, как и мой отец", – цитирует Йоханнеса fis-ski.com.

Комментируя свой "золотой" спуск, австриец признался, что просто доверился советам тренера

"Я не очень хорошо катаюсь на длинных лыжах, поэтому мне пришлось к этому привыкнуть. Тренера мне советовали быть терпеливее и добавить чуть больше агрессии. Это сработало очень хорошо для меня", – добавил Штрольц-младший.

Австрийский горнолыжник рассказал, что всю жизнь мечтал об этом.

"Когда я думаю об этом, обо всех фотографиях с отцом и его золотой медали, мне трудно не плакать. Это просто сбывшаяся мечта. Наконец все жертвы и тяжелая работа окупились. Думаю, я хороший пример того, как никогда не сдаваться. Если вы верите в себя, вы должны рискнуть и продолжать идти", – подытожил Штрольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой дисциплине выступал и наш соотечественник. 28-летний уроженец Закарпатья Иван Ковбаснюк занял 14-е место. ​

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Для нашей сборной этот результат стал вторым в истории во всех дисциплинах в горных лыжах. Ранее только Николай Скрябин в 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано выступил лучше, став 12-м в той же комбинации.

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