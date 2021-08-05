Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 возникла фантастическая ситуация в легкой атлетике

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 возникла фантастическая ситуация в легкой атлетике

Американцы Райан Краузер и Джо Ковач, а также новозеландец Томас Уолш стали авторами невероятного случая в истории Олимпийских игр. Толкатели ядра в Токио-2020 полностью повторили подиум предыдущих соревнований в Рио-де-Жанейро в своей дисциплине.

Еще никогда на Олимпиадах спортсмены не располагались в том же порядке в числе призеров в индивидуальных соревнований, пишет The Guardian. Краузер во второй раз подряд стал олимпийским чемпионом, толкнув ядро на 23,30 метра.

Томас Уолш.
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Джо Ковач.

Его соотечественник Джо Ковач снова стал вторым с показателем 22,65 м. А Уолш опять довольствовался бронзовой медалью, показав результат в 22,47 м.

Результаты в толкании ядра в Токио.
Результаты в толкании ядра в Рио.

В Токио каждый из атлетов как минимум на полтора метра улучшил свой результат по сравнению с Играми в Рио в 2016 году.

Джо Ковач, Райан Краузер и Томас Уолш в Рио.
Джо Ковач, Райан Краузер и Томас Уолш в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский бегун Марсель Джейкобс стал первым европейцем за 29 лет, которому удалось выиграть 100-метровку на Олимпиаде. Кроме того, впервые в истории прыжков в высоту у мужчины были объявлены сразу два олимпийских чемпиона.

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