Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 произошло невероятное событие в легкой атлетике

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,3 т.
Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 произошло невероятное событие в легкой атлетике

Итальянский бегун Марсель Джейкобс установил невероятное достижение на Олимпийских играх 2020 года в Токио. 26-летний спортсмен победил на дистанции 100 метров и прервал 29-летнюю гегемонию представителей Северной Америке в этой дисциплине.

Кроме того, он стал первым в истории представителем Италии, который выиграл 100-метровку. Он преодолел дистанцию за 9,80 секунд, опередив ближайшего оппонента на четыре тысячных. Любопытно, что Джейкобс ни разу не побеждал на европейских или мировых первенствах.

Результаты забега на 100 метров на ОИ-2020.
Видео дня
Марсель Джейкобс.

Последним представителем Европы до этого, который был сильнейшим на Олимпийских играх на 100-метровке, стал британец Линфорд Кристи. Он выиграл "золото" на турнире в Барселоне в 1992 году. После этого на семи Олимпиадах подряд дистанцию выигрывали лишь представители Канады, США и Ямайки.

Марсель Джейкобс опередил всех соперников.
Марсель Джейкобс выиграл 100-метровку.

Отметим, что у Джейкобса будет шанс стать двукратным чемпионом Токио-2020. Он будет защищать честь страны в эстафете.

Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 произошло историческое событие в легкой атлетике спортсмены из Катара Мутаз Баршими Италии Джанмарко Тамбери одновременно были признаны победителямив прыжках в высоту.

ЯпонияТокиоЛегкая атлетикаОлимпиада-2020