Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 произошло невероятное событие в легкой атлетике

Итальянский бегун Марсель Джейкобс установил невероятное достижение на Олимпийских играх 2020 года в Токио. 26-летний спортсмен победил на дистанции 100 метров и прервал 29-летнюю гегемонию представителей Северной Америке в этой дисциплине.

Кроме того, он стал первым в истории представителем Италии, который выиграл 100-метровку. Он преодолел дистанцию за 9,80 секунд, опередив ближайшего оппонента на четыре тысячных. Любопытно, что Джейкобс ни разу не побеждал на европейских или мировых первенствах.

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Последним представителем Европы до этого, который был сильнейшим на Олимпийских играх на 100-метровке, стал британец Линфорд Кристи. Он выиграл "золото" на турнире в Барселоне в 1992 году. После этого на семи Олимпиадах подряд дистанцию выигрывали лишь представители Канады, США и Ямайки.

Отметим, что у Джейкобса будет шанс стать двукратным чемпионом Токио-2020. Он будет защищать честь страны в эстафете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 произошло историческое событие в легкой атлетике спортсмены из Катара Мутаз Баршими Италии Джанмарко Тамбери одновременно были признаны победителямив прыжках в высоту.