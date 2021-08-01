Впервые в истории: на Олимпиаде-2020 произошла невероятная ситуация в легкой атлетике

Спортсмены из Катара Мутаз Баршим и Италии Джанмарко Тамбери одновременно были признаны победителями в прыжках в высоту. Последний раз такая ситуация в легкой атлетике на Олимпиадах случалась 109 лет назад: в 1908 году (прыжки с шестом) и 1912 году (семиборье и десятиборье). В секторе для прыжков в высоту это произошло впервые в истории.

По итогам выступлений Баршим и Тамбери показали одинаковый результат 2,37. Судьи предложили легкоатлетам сделать перепрыжку.

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В ответ катарский чемпион мира-2019 поинтересовался, возможно ли вручить "золото" им обоим. Судьи ответил, что теоретически это можно сделать. После этого оба чемпиона начали праздновать свой успех.

Более эмоциональным оказался итальянский вице-чемпион Олимпиады-2016. Джанмарко сперва запрыгнул на своего оппонента, а потом отправился бегать по стадиону.

Серебряная медаль вручена не была. "Бронза" досталась белорусу Максиму Недосекову (2,37).

Как сообщал OBOZREVATEL, венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с результатом 15,67 м выиграла "золото" Олимпиады-2020 в тройном прыжке, побив мировой рекорд, который был установлено в 1995 году украинкой Инессой Кравец.