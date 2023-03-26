Впервые в истории. На ЧМ по фигурному катанию исполнен уникальный прыжок. Видео

Американский фигурист Илья Малинин успешно исполнил четверной аксель в произвольной программе чемпионата мира. На первенстве, состоявшемся в японском Сайтаме, 18-летний этнический узбек стал первым в истории, кому удалось на мудниале чисто выполнить 4,5 оборота и избежать падения при приземлении.

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C учетом этого акселя, Илья сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной.

Этот прыжок судьи оценили в 12.86 балла (базовая оценка 12.5 + 0.36 балла за исполнение). Всего за "произволку" Малинин получил 188.06, заняв в итоге третье место.

"Золото" завоевал японский атлет Шома Уно. Вторым стал Юнхван Ча из Южной Кореии.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины (короткая+произвольная программы)

Шома Уно (Япония) – 301.14 Юнхван Ча (Республика Корея) – 296.03 Илья Малинин (США) – 288.44

Комментируя свой успех Малинин заявил, что гордится тем, какие баллы он получил за четверной аксель.

"Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил. И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем", – отметил фигурист.

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