Впервые в истории! Боец UFC выиграл бой брутальным нокаутом и стал новым чемпионом, установив уникальное достижение. Видео

Новозеландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с нигерийскими корнями Исраэль Адесанья (24-2) победил бразильца Алекса Перейру (7-2) и завоевал титул в среднем весе. Поединок-реванш на турнире UFC 287 в Майами (Флорида) завершился досрочным нокаутом.

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После довольно вялого первого раунда, вторая пятиминутка порадовала зрителем настоящим супершоу.

Во втором раунде новозеландец раз за разом точно пробивал боковыми в голову оппонента. В ответ бразильский атлет попытался контратаковать, зажав 33-летнего Адесанью у сетки серией ударов в корпус и в голову.

Боец из Окленда попытался укрыться за блоком, однако внезапно огрызнулся точным правым хуком в голову. Алекс зашатался, получил еще одну такую же плюху и без чувств упал на настил октагона.

Исраэль успел добавить еще один контрольный, когда вмешался рефери, остановив поединок.

До этого бойцы встречались на UFC 281 в ноябре прошлого года. Тоггда Перейра победил Адесанью, отобрав у него титул.

Победив в Майами Адесанья вписал свое имя в историю UFC. Он стал первым средневесом, который сумел повторно стать чемпионом.

Комментируя свой успех Исраэль, заявил, что это была месть.

"Знаете, люди говорят, что месть сладка. А выже знаете, что я я сладкоежка. Это невероятно сладко. Несмотря ни на что, Алекс – великий чемпион", - сказал боец из Бразилии после победы.

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