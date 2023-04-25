Впервые в истории. 5-кратная чемпионка мира со своей подругой готовят однополую программу в фигурном катании. Видео

5-кратная чемпионка мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис, которая является бисексуалкой, готовит танцевальную программу в дуэте с двукратной призеркой Олимпиады-2022 Мэдисон Хаббелл, сообщает Slate. 27-летняя француженка уже опубликовала у себя в соцсетях короткий отрывок с совместной тренировки с 32-летней американкой.

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Таким образом своей программой Пападакис и Хаббелл хотят привлечь внимание Международного союза конькобежцев (ISU), чтобы позволить выступать однополым парам.

Сейчас правила ISU запрещают участие в соревнованиях однополых команд. Команды парного катания и танцев на льду с 1950-х годов определяется как "одна женщина и один мужчина" , и хотя спортсмены одного пола могут кататься вместе в синхронном катании, в котором участвуют команды от 8 до 16 человек, правила соревнований для команд из двух человек остаются строгими.

В сентябре 2022 года Skate Canada, руководящий орган страны в фигурном катании убрал все гендерные формулировки из свода правил соревнований, переопределив команды как "Партнер А" и "Партнер Б". Впервые команды одного пола и небинарные спортсмены, использующие нужные местоимения, смогут участвовать в национальных соревнованиях Канады.

"Я помню, как мне прямо сказали: "Тут лидирует мужчина. Он решает, какие шаги мы собираемся предпринять, а роль женщины состоит в том, чтобы следовать за ним и следить за тем, чтобы всегда быть в гармонии с движениями своего партнера", — делится Пападакис своими мыслями.

Француженка призналась, что после объединения с Хаббелл не сразу было ясно, кто должен вести, а кто следовать. Они внезапно поняли, что такие мелкие детали, как то, с какой стороны стоять и чья рука держится сверху, должны быть пересмотрены и изучены заново.

"Неизбежно, что некоторые вещи не кажутся естественными. В течение 26 лет я хватала своего партнера за руку ладонью вниз каждый день, в течение всего дня. Теперь же я буду выступать в роли ведущего парнера", - ", — сказала Хаббелл.

Также определенную сложность вызывают поддержки. Хотя женщины поднимали друг друга в синхронном катании на протяжении 20 лет, необходимость научиться поднимать друг друга в танцах на льду поставило перед Пападакис и Хаббелл новую задачу: найти творческие способы использовать вес своего тела и преодолеть страх травмировать друг друга.

"Это спортивное усилие. И за этим стоит артистизм, но артистизм по своей сути не сексуален. Мы с ней оба довольно чувственные люди. Может показаться, что мы пытаемся передать какие-то интимные отношения. Но затем мы включаем другую музыку и танец уже выглядит так, как будто два человека являются лучшими друзьями, или два человека ссорятся", — отметила Хаббелл.

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