Впервые на планете! Самый ненавистный для россиян норвежец установил исторический рекорд в лыжных гонках, побив достижение Елены Вяльбе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, которого ненавидят российские болельщики, стал первым человеком на планете, который завоевав шесть золотых медалей в шести гонках на одном чемпионате мира. На первенстве 2025 года в Тронхейме 28-летний уроженец Осло выиграл спринт, скиатлон, индивидуальную гонку, командный спринт, эстафету, а в заключительный день мундиаля первенствовал в марафоне на 50 км.

Видео дня

Таким образом, он побил достижение россиянки Елены Вяльбе, которая на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме завоевала пять золотых наград из пяти возможных.

Йоханнес Клэбо – один из самых титулованных лыжников современности. Он дебютировал на Кубке мира в 2016 году, а уже в следующем сезоне начал одерживать победы. В 2018 году норвежец стал трехкратным олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, а затем добавил в свою коллекцию еще два золота на Играх в Пекине.

Кроме олимпийских побед, Клэбо многократно становился чемпионом мира. До турнира в Тронхейме он выигрывал девять золотых медалей мировых первенств, а теперь довел их количество до 15, упрочив свой статус одного из величайших лыжников в истории.

Его стиль отличается выдающейся техникой и мощным ускорением, особенно на финише. Именно благодаря этим качествам Клэбо доминирует в спринтерских дисциплинах, но его успехи в длинных гонках подтверждают, что он универсальный спортсмен. Победа во всех шести стартах чемпионата мира-2025 стала подтверждением его абсолютного превосходства в лыжных гонках.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля Клэбо одержал победу в спринте на чемпионате мира в Тронхейме, завоевав четвертое подряд "золото" в этой дисциплине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!