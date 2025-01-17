Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выдала традиционный бред о том, что в мире завидуют ситуации в РФ. В частности, трехкратная олимпийская чемпионка пришла в восторг от проведения пятого этапа Кубка страны, который проходит в эти дни в Казани.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая предлагала сбросить бомбу на Лондон, зависть европейцев и американцев связана якобы с тем, что в России организовывают турниры "на уровне Кубка мира".

"Татарстан – самый спортивный регион нашей страны. Поэтому пусть все вам завидуют! Продолжайте в том же духе. У меня есть некоторые данные, но я хочу рассказать о них простыми словами. За последние годы в Республике Татарстан наблюдается просто абсолютный взлет. Вы были впереди всех не только в нашей стране, но, я уверена, даже в мире. Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят. Мы можем проводить здесь все соревнования, даже уровня Кубка мира", – сказала Вяльбе.

Ранее бронзовая призерка в лыжной эстафете Олимпийский игр-2019 в Пхенчхане Анастасия Кулешова пожаловалась на условия организации этапа Кубка России в Казани.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не собирается возвращать российских спортсменов в свои соревнования в ближайшее время.

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