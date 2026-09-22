Возрождение над облаками: как Ворохта вновь становится сердцем украинских прыжков на лыжах

Прошло столетие – и Ворохта вновь гудит от спортивного азарта. 29 сентября 2026 года на местной спортивной базе "Авангард" состоится второй сезон соревнований по прыжкам с трамплина "Кубок Высоты". Мероприятие планируется как масштабный праздник, где сольются воедино история, большой спорт и поддержка будущего поколения украинских спортсменов.

Видео дня

В этом году организаторы – ИТ-компания Boosta и сеть загородных курортов УЛИС – выводят мероприятие на новый уровень, сочетая фестивальный формат с социальным и историческим контекстом. Ведь речь идет не о развлечении, а о спасении уникального спортивного наследия национального масштаба.

История, уходящая корнями в прошлое на целый век

Мало кто знает, что история этого олимпийского вида спорта в стране началась именно в Ворохте более века назад. Курортная инфраструктура начала стремительно развиваться после 1894 года с появлением железнодорожного сообщения, а уже в 1922 году здесь появился первый профессиональный лыжный трамплин. Тогда же состоялся исторический чемпионат, на котором, помимо победителя Александра Розмуса, внимание привлекла Эльжбета Михалевская-Зенткевич – одна из первых женщин в мире, осмелившихся прыгнуть с трамплина.

Главные истории дня

В послевоенные годы Ворохта стала главным центром подготовки прыгунов всего Советского Союза. Тогда трибуны "Авангарда" собирали тысячи зрителей, а местные трамплины были настоящим туристическим магнитом. Однако со временем финансирование сокращалось, инфраструктура старела, а трибуны пустели…

Сегодня УЛИС и Boosta пытаются продолжить эту страницу истории. Благодаря инвестициям бизнеса единственный в Украине олимпийский трамплин К-90 и тренировочный К-75 получают шанс на второе дыхание.

Кузница чемпионов, несмотря на трудности

Сегодня в Ворохтянской ДЮСШ тренируются 118 юных спортсменов, преимущественно из многодетных семей региона, для которых это единственная возможность попасть в большой спорт.

Их результаты впечатляют, ведь именно здесь начинали свой путь лидеры сборной Украины:

Евгений Марусяк из соседней Криворовни – обладатель лучшего результата в истории Украины на Кубке мира (18-е место в словенской Планице) и национальных рекордов по дальности.

Виталий Калиниченко, который вместе с Марусяком в январе 2026 года занял рекордное 7-е место в командном турнире SuperTeam в Закопане.

16-летняя Карина Козлова, которая в 2026 году вошла в историю как первая украинка, заработавшая зачетные очки на Кубке мира среди женщин.

Больше, чем просто соревнования: когда детские мечты сбываются

Когда в прошлом году впервые провели "Кубок Высоты", для воспитанников ДЮСШ это стало приятной неожиданностью. На заброшенной годами базе все изменилось в мгновение ока: приехали гости, зашумели трибуны.

В этом году планы ещё более масштабные: профессиональный ведущий, внимание СМИ и блогеров. Для детей, которые тренируются в неидеальных условиях, такая волна внимания к их редкому виду спорта – особенно ценна!

Программа "Кубка Высоты 2026" (29 сентября)

Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи (на площадку можно приходить с детьми и домашними питомцами):

10:00 – Открытие ворот базы "Авангард", вручение мерча каждому зарегистрированному гостю, фуд-корты с местной и фестивальной кухней

– Открытие ворот базы "Авангард", вручение мерча каждому зарегистрированному гостю, фуд-корты с местной и фестивальной кухней 10:30 – Официальное открытие соревнований с участием олимпийцев Виталия Калиниченко, Евгения Марусяка и юношеской сборной

– Официальное открытие соревнований с участием олимпийцев Виталия Калиниченко, Евгения Марусяка и юношеской сборной 11:00 – Полеты на трамплине К-75

– Полеты на трамплине К-75 12:30 – Прыжки на трамплине К-90

– Прыжки на трамплине К-90 14:00 – Финальный заезд

– Финальный заезд 15:00 – Награждение победителей и рекордсменов

– Награждение победителей и рекордсменов 16:00 – Праздничная вечеринка

Вход на соревнования бесплатный при предварительной регистрации на сайте heightcup.com.

В прошлом году первый "Кубок высоты" подарил детям веру в себя, а в этом году мероприятие должно стать настоящим доказательством: их усилия замечены, их мечты о больших трамплинах важны, а их спорт имеет будущее.

Приезжайте в Ворохту – станьте частью возрождения спортивной истории.