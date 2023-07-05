'Вот до чего докатилась 'супердержава'. Поступок российских спортсменок описали словами 'величием завоняло'

Поступок российских спортсменок, которые с с измененными именами заявились на Панарабские игры как члены сборной Сирии, вызвал бурную реакцию у болельщиков. Российские любители спорта считают, что это унижает их страну.

Видео дня

"У нас есть гордость, не будем менять гражданство ради выступлений! 5 минут спустя... Ну Говнов так Говнов", "Величием завоняло", "Вот до чего докатилась "супердержава", "Растаскивать начали спортсменов как вторичное сырье. Ну а че, опускается Россия все ниже и потихоньку привыкает к новой роли..", – пишут юзеры.

Пользователи удивляются таким выходкам соотечественниц.

"За дружественные страны как бы можно выступать и не будет претензий от бдительных стражей уровня патриотизма?" – задаются риторическим вопросом фанаты.

Болельщики иронизируют, что России можно объединиться с Сирией и участвовать в турнирах под новым названием.

"Можно объединиться с Сирией и легально выступить под объединённым флагом, гимном и названием Сисия", – стебутся комментаторы.

Россияне называют такой поступок полным фиаско государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец шокирован тем, что члены команды Татьяна и Дарья Мальковы выступят на Панарабских играх в Алжире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!