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"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,3 т.
'Вот до чего докатилась 'супердержава'. Поступок российских спортсменок описали словами 'величием завоняло'

Поступок российских спортсменок, которые с с измененными именами заявились на Панарабские игры как члены сборной Сирии, вызвал бурную реакцию у болельщиков. Российские любители спорта считают, что это унижает их страну.

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"У нас есть гордость, не будем менять гражданство ради выступлений! 5 минут спустя... Ну Говнов так Говнов", "Величием завоняло", "Вот до чего докатилась "супердержава", "Растаскивать начали спортсменов как вторичное сырье. Ну а че, опускается Россия все ниже и потихоньку привыкает к новой роли..", – пишут юзеры.

"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"

Пользователи удивляются таким выходкам соотечественниц.

"За дружественные страны как бы можно выступать и не будет претензий от бдительных стражей уровня патриотизма?" – задаются риторическим вопросом фанаты. 

"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"

Болельщики иронизируют, что России можно объединиться с Сирией и участвовать в турнирах под новым названием.

"Можно объединиться с Сирией и легально выступить под объединённым флагом, гимном и названием Сисия", – стебутся комментаторы. 

"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"
"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"

Россияне называют такой поступок полным фиаско государства.

"Вот до чего докатилась "супердержава". Поступок российских спортсменок описали словами "величием завоняло"

Как сообщал OBOZREVATEL, старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец шокирован тем, что члены команды Татьяна и Дарья Мальковы выступят на Панарабских играх в Алжире. 

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