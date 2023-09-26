Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выдала очередную порцию лживой информации о том, что в Европе люди не могут высказывать свою позицию по различным вопросам. В частности, она рассказала о "реальной жести" в странах Балтии, где люди якобы массово поддерживают Россию.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывшая лыжница и член партии "Единая Россия" добавила, что, в частности, в Эстонии, Литве и Латвии люди боятся высказываться и "не согласны с политикой своих стран".

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"Там вообще ничего нельзя говорить. Реально и закроют, никто спрашивать не будет, кто ты, что ты и сколько тебе лет. У них жесть прям реальная. Но людей у них очень много простых, обычных, которые не согласны с политикой своих стран. В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто будет куда уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию. Это не 8% и не 18%. Люди реально боятся, и я их хорошо понимаю", – сказала Вяльбе.

Ранее она омерзительно высказалась о военной агрессии России в отношении Украины, назвав "просто фантастикой" то, что РФ сделала с Мариуполем.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский боксер и чемпион мира Александр Поветкин раскритиковал Александра Усика и добавил, что украинцы "просто заблудились".

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