'Удивила реакция других стран': спортсменку страны-агрессорки пустили на чемпионат мира, а соперницы ее приветствовали

Чемпионки мира и призерки Олимпийских игр-2020 по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы рассказали, что пока не слышали разговоров о возвращении на соревнования россиянок, которые из-за отстранения пропускают Игры в Париже и не смогут защитить свои титулы. Однако World Aquatics уже допустила на турниры представительницу другой страны-агрессорки – Белоруссии.

На чемпионате мира-2024 в Дохе уже соревновалась белорусская солистка Василина Хондошко. И она смогла даже попасть на пьедестал в произвольной программе.

"Выступать группой пока Беларуси нельзя. Поэтому мы видели только ее из стран-агрессорок. Мы, конечно, относимся к ней негативно, но удивила реакция других подходивших стран приветствовали ее с "бронзой" чемпионата мира, будто ничего и не произошло. Для них, все, что происходит, не имеет никакого значения, поэтому нам было немного грустно и больно", – отметили девушки.

С другими командами по этому поводу Марина и Владислава не общались, но продолжают бороться против агрессоров в спорте другими методами.

"Сейчас вообще тема войны в Украине не первоочередная. Хотя в начале полномасштабного вторжения все спрашивали, как мы, чем помочь, звали к себе вместе с родителями. Но мы продолжаем использовать различные международные соревнования, как платформу, чтобы услышали правду о войне", – рассказали синхронистки.

"Мы не отказываем ни одному иностранному журналисту в комментариях или интервью, ведь понимаем, что это нужно делать и использовать каждый шанс, чтобы напомнить международному сообществу, что украинский народ продолжает бороться со всемирным злом. Наше отношение к россиянкам и белорускам неизменно, хочется, чтобы оно не менялось и у других. Для нас как для украинок это важно", – подчеркнули Алексеевы.

Ранее чемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемки во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

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