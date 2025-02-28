'Война сломала меня': украинская звезда легкой атлетики рассказал о выезде из оккупации, первом блок-посте ВСУ и планах на Крым

Известный украинский прыгун в высоту Андрей Проценко после начала полномасштабного вторжения РФ оказался в оккупации в Херсонской области и самым счастливым событием за последние три года считает момент, когда добрался до украинского блок-поста. А после всего этого еще и стал бронзовым призером чемпионата мира-2022.

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Победитель Европейских игр ответил на 10 вопросов OBOZ.UA о трех годах полномасштабного вторжения, первых днях неопределенности и признался, почему считает, что война сломала его.

1. 23 февраля 2022 года я ложился с мыслями о дальнейшей подготовке к чемпионату мира, поскольку именно в этот день отменили чемпионат Украины.

2. 24 февраля, открыв глаза и узнав о начале войны, мы поехали за ребенком в деревню на левый берег Днепра. Но вернуться в Херсон уже не успели, и оставались там больше месяца.

3. В первые дни полномасштабной войны я собрал рюкзак с вещами первой необходимости, читал новости и не знал, чего ожидать.

4. Как меня сменила полномасштабная война? Она сломала меня, потому что украла все планы на будущее – не только мое, а всей нашей семьи и наших детей.

5. Война научила меня ценить жизнь и не откладывать ее на потом.

6. Самым страшным моментом за последние годы был выезд из оккупации. Ибо этот путь был в неизвестность.

7. Самый счастливый момент за последние три года – это момент, когда во время выезда из оккупации мы подъехали к первому блокпостам с украинскими военными.

8. Наибольшую надежду давали и дают наши защитники, особенно друзья, стоящие на защите нашей страны.

9. Я вносил свой вклад тем, что представлял Украину на мировой арене, и рассказывал миру о том, что происходит дома. Донатив и поддерживал друзей-военных.

10. После окончания войны я обязательно уезжу в Крым. Откуда у меня очень много воспоминаний.

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