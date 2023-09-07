Выжил на фронте и погиб от травм в ДТП под Житомиром: бойца пытались спасти в реанимации

От тяжелых травм, полученных в автомобильной аварии, в одной из больниц Житомира умер тайский боксер и тренер, воин ЗСУ Александр Шалаев. ДТП произошло вечером 5 сентября на дороге Житомир – Черновцы вблизи села Тетеревка. Спортсмен и защитник находился на пассажирском сиденье, когда машина оказалась за пределами трассы.

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О гибели Шалаева сообщил ресурс Полісся today, который также отметил, что на данный момент полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Житомиром.

До начала полномасштабной войны с РФ Александр более 15 лет занимался различными видами спорта. Пробовал себя в греко-римской борьбе, смешанных единоборствах, однако остановился на тайском боксе, поскольку именно в нем "жила душа бойца".

Бывало, что Шалаев делал перерывы в карьере, из-за травм опускались руки, но он все равно возвращался в тайский бокс. А своим учителем в спорте называл Сергея Дьякова.

В итоге Александр добился звания кандидата в мастера спорта, занимался со студентами университетов и колледжей, а позже стал тренером в житомирском клубе "Андеграунд" и вице-президентом Федерации тайского бокса Житомирской области. Однако не останавливался на достигнутом и продолжал выходить в ринг.

"Никогда не недооценивайте людей, их возможности могут быть для вас сюрпризом... в тот момент когда вы совсем будете не готовы к этому. Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца", – считал Александр.

С первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Шалаев помогал защищать свою землю от оккупантов. Много волонтерил, возил на фронт помощь военным, несмотря на угрозу обстрелов. А затем взял в руки оружие и отправился воевать сам.

"Страшно всем без исключения… но есть одно но: глаза боятся – руки делают. Всю жизнь нас преследуют фобии, страхи, мысли (а что если будет финал). С ними нужно работать, узнавать самого себя, свою психологию! Все корректируется, нужно только желание и немного смелости!", – писал о службе спортсмен.

Александр успел побывать в горячих точках украинского фронта и остался невредимым. А погиб в автомобильной аварии под родным Житомиром. Во время ДТП защитник находился на пассажирском сиденье и был доставлен в реанимацию одной из больниц города. Однако врачи не смогли спасти Шалаева.

"Александр Шалаев был тренером моего сына. Я благодарю его за все, что он для него делал. Это человек с большой буквы: тренер, учитель, наставник, мотиватор, друг, товарищ. У них были свои секреты, свои тайны. Мы всегда будем помнить Александра, он навсегда в наших сердцах! Герои не умирают", – отреагировала на гибель спортсмена из защитника мама одного из учеников Елена.

В Житомире спортсмен также был известен как рэп-исполнитель. Александр писал много песен о войне, а одну из своих композиций посвятил 95-й ОДШБр, которая дислоцируется в родном городе.

Похоронили спортсмена и тренера 7 сентября на Аллее погибших защитников Смолянского военного кладбища.

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