Во время тренировки украинской чемпионки случился ракетный обстрел Киева. Видео

Чемпионка Универсиады (2019) по легкой атлетике Ирина Климец показала, как проходила ее тренировка 10 февраля. В ролике слышно, как во время упражнений нашей метательницы молота, где-то рядом взрываются ракеты.

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Голос тренера за кадром предполагает, что это случилось совсем недалеко от стадиона, где участница двух Олимпиад и многократная чемпионка Украины проходит подготовительный сбор перед стартом нового сезона.

"Украинская метательница Климец попала под обстрел России. Реалии тренировок наших спортсменов", – говорится в подписи к видео, которое появилось в Instagram Спорт України | Олімпіада.

Напомним, что в начале августа прошлого года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходил в Германии. 28-летняя уроженка Волынщины установила исторический рекорд нашей страны, а также сорвала овации Олимпийского стадиона в Мюнхене.

Во время традиционного представления спортсменов Ирина предстала в национальном украинском образе – на голове был желто-синий венок, а в волосы были вплетены ленты, такого же цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО сбили в небе над городом 10 ракет, известно, что обломки одной из них упали на крышу дома.

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