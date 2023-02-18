Мастер спорта Украины и многократная чемпионка страны по велоспорту Анастасия Гончарова погибла на улице Харькова после ракетного обстрела российских оккупантов. Трагедия случилась в мае 2022, но информация об этом стала доступна общественности лишь накануне.

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21-летняя девушка была уроженкой Харькова. В свое время закончила Коммунальное заведение "Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля" Харьковского областного совета.

Училась в Академии физкультуры и работала в Дергачевской ДЮСШ тренером по велоспорту. Также преподавала физическую культуру в Слатинском лицее.

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