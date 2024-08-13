Во время Олимпиады-2024 произошло убийство

Молодая девушка, которая была волонтером Олимпийских игр, была найдена мертвой в квартире в ночь с понедельника на вторник в 18 округе Парижа. Как сообщает leparisien.fr, она была убита на улице Эмиль Блемон ее парнем - другим волонтером, с которым встречалась два года.

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Об исчезновении 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" сообщила мать жертвы. Обыски позволили обнаружить ее мобильный телефон недалеко от Сен-Уана (Сена-Сен-Дени). Когда копы вскрыли квартиру, они нашли тело с гематомой на голове. Точную причину смерти определит вскрытие.

Полиция выследила возможного убийцу благодаря SMS, отправленному родственникам жертвы, в котором говорилось, что "я сделал что-то глупое". Когда спецназ проник в квартиру подозреваемого, тот находился в состоянии сильного наркотического опьянения и был близок к коме.

"Этот мужчина пытался покончить с собой, приняв лекарства", — уточняет источник, близкий к делу.

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