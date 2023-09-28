Во Львове спортивные тренеры и учителя физкультуры будут получать денежные вознаграждения: кому и сколько будут платить

Депутаты Львовского городского совета проголосовали за поддержку спортивных тренеров и учителей физической культуры, работающих с учащейся молодежью.

Об этом сообщил начальник Управления Спорта во Львовском городском совете Антон Никулин в Facebook.

Единоразовые денежные вознаграждения будут получать тренеры тех школ, которые заняли призовые места на соревнованиях "Львовские школьные лиги" по разным видам спорта.

Так, спортивные тренеры и учителя физической культуры, команда которых заняли первое место по одному из видов спорта "Школьных лиг Львова", на городском этапе соревнований будут получать 20 тыс. грн, за второе место - 15 тыс. грн и 10 тыс. грн за третье место. в соответствии.