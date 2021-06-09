Во Львове после падения из окна погибла 17-летняя чемпионка Украины

Ранним утром вторника, 8 июня, 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас выпала из окна седьмого этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовская политехника". Она погибла на месте.

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, перед трагедией девушка закрылась в своей комнате изнутри. Полиция пытается установить причину инцидента.

При этом, информагентство "Варта" располагает информацией, согласно которой Квас поссорилась со своим парнем, прежде чем запереться в комнате и выпасть из окна.

Ирина была уроженкой Яворова Львовской области, где ходила в местную детско-юношескую спортивную школу. Она начала профессионально заниматься спортом в возрасте 11 лет. На ее счету немало призовых мест на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В частности, в 2017 году Квас завоевала "золото" на национальном первенстве.

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Тогда девушка присела со штангой тяжестью 125 кг, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами.

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