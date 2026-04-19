Внезапная смерть посетителя в тренажерном зале попала на видео и собрала 7 млн просмотров за сутки

Видеозапись внезапной смерти посетителя тренажерного зала в Сринагаре (Индия) за сутки набрала около 7 млн просмотров в соцсетях. Инцидент произошел 17 апреля 2026 года и вызвал широкий резонанс после публикации записи с камер наблюдения.

Погибшим оказался Имтияз Ахмед Вани, молодой владелец магазина из округа Будгам. Точный возраст и место рождения в опубликованных данных не уточняются. Во время тренировки в местном тренажерном зале мужчина внезапно потерял сознание и упал.

По предварительной информации, причиной смерти стал предполагаемый сердечный приступ.

Очевидцы вызвали экстренные службы, пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако врачи лишь констатировали смерть.

Автор публикации Билал Вани заявил, что подобные случаи показывают необходимость обучения базовой реанимации и алгоритму действий при внезапной остановке состояния, включая вызов помощи и проведение сердечно-легочной реанимации.

