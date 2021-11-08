Вместо США – в Эмираты: дзюдоистка-красавица Белодед засветилась на пляже

После того, как двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед не пустили в США, украинка недолго скучала. Проведя нескольких дней в осеннем Киеве, 21-летняя красавица нашла себе другое место для отдыха. В понедельник, 8 ноября, спортсменка похвасталась пребыванием в ОАЭ.

На своей странице в Instagram Даша сначала предложила подписчикам угадать, куда именно она отправляется: в Майами, Стамбул, Дубай или Париж.

А вскоре послала своим поклонникам "приветствие из солнечного Дубая".

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Также Белодед показала завораживающий вид города из самолета.

Свои ощущения от пребывания в Эмиратах дзюдоистка емко передала одним словом: "Хорошо".

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио минувшим летом украинка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, дзюдоистка Белодед с голым животом вышла на улицу и рассказала о здоровье.