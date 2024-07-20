Вместо Олимпиады в России пройдет 'международный чемпионат' по огуречному хрусту

После того, как Россию не допустили к Олимпиаде-2024 в Париже, местные власти стараются максимально заполнить информпространство новостями о национальных турнирах. Накануне российские СМИ пафосно анонсировали "Мировой чемпионат по огуречному хрусту", который пройдет 27 июля в селе Истобенске Кировской области

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"Ежегодный фестиваль "Истобенский огурец" – один из самых масштабных не только в регионе, но и в России. Среди участников – представители многих стран: Бангладеш, Гаити, Гана, Египет, Индия, Китай, Россия, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан", – говорится в пресс-релизе.

По регламенту "чемпионата", участники будут откусывать истобенский огурец, а получаемый звук в измеряется специальным микрофоном. Этот результат заносится в протокол. Лучшие 16 участников выходят в финальную часть, где и определится победитель.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала убожеством Олимпийские игры-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. На Игры в Париже в нейтральном статусе допущено лишь 15 спортсменов из РФ

Вяльбе очень рада, что Россия отказалась показывать Олимпиаду во Франции.

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