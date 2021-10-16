Вместо Кабаевой: политолог назвал новую жену Путину

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в ближайшем будущем может стать первой леди России, заявил профессор политологии университета Цукуба Ицуро Накамура. Японец в эфире Fuji TV разобрал конфликт между Загитовой и журналистом "Спорт-Экспресс" Рустамом Имамовым.

7 октября Загитова пришла на матч Континентальной хоккейной лиги между казанским "Ак Барсом" и магнитогорским "Металлургом".

Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям 😍 pic.twitter.com/R6mKQOHOV0 — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 7, 2021

Увидев, что Имамов делает фотографии с ней, она в резкой форме потребовала удалить снимки, заявив "Я вас засужу, у меня большие связи". Историю у себя в Telegram-канале рассказал сам Рустам, однако позже удалил все материалы связанные с этой ситуацией.

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"В свое время все СМИ в России рассказывали, что Алина Кабаева является любовницей Путина. Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все ваше. Конечная цель Загитовой – выйти замуж за Владимира Владимировича", – приводит слова профессора Daily Cyzo

Также Накамура напомнил, что женой пресс-секретаря Путина Пескова является экс-фигуристка Татьяна Навка, а та в свою очередь является продюсером Загитовой.

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