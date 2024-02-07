newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
1,3 т.
Вице-премьер РФ заявил о 'прекрасных перспективах России' и был высмеян в ответ

Вице-премьер министр Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал перспективы его страны в международном спорте прекрасными. В интервью кремлевским пропагандистам чиновник похвастался, что только в текущем году Россия примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов.

"Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры "Дети Азии" и другие масштабные мероприятия. Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса – для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики", – заявил Чернышенко. 

Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ

Такие пафосные слова вызвали бурную реакцию у российских болельщиков, которые обвинили вице-премера в лжи.

"Сказал бы честно - все плохо, но мы стараемся облегчить текущую ситуацию всеми возможными способами, находим альтернативные выходы из ситуации. Нет, басни опять о том,как все замечательно", - возмущаются юзеры.

Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ

Пользователи глумятся, что может быть у Чернышенко, шизофрения или наркомания?

Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ

Фанаты издеваются, что чиновник живет в каком-то своем мире, оторванном от реальности и рекомендуют его на интервью Такеру Карслону.

Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ
Вице-премьер РФ заявил о "прекрасных перспективах России" и был высмеян в ответ

Несколько дней назад Чернышенко, возглавлявший в 2014-м организационный комитет Олимпиады в Сочи, заявил, что мировой спорт немыслим без России. После этих слов политик стал посмешищем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!