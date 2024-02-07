Вице-премьер министр Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал перспективы его страны в международном спорте прекрасными. В интервью кремлевским пропагандистам чиновник похвастался, что только в текущем году Россия примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов.

"Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры "Дети Азии" и другие масштабные мероприятия. Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса – для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики", – заявил Чернышенко.

Такие пафосные слова вызвали бурную реакцию у российских болельщиков, которые обвинили вице-премера в лжи.

"Сказал бы честно - все плохо, но мы стараемся облегчить текущую ситуацию всеми возможными способами, находим альтернативные выходы из ситуации. Нет, басни опять о том,как все замечательно", - возмущаются юзеры.

Пользователи глумятся, что может быть у Чернышенко, шизофрения или наркомания?

Фанаты издеваются, что чиновник живет в каком-то своем мире, оторванном от реальности и рекомендуют его на интервью Такеру Карслону.

Несколько дней назад Чернышенко, возглавлявший в 2014-м организационный комитет Олимпиады в Сочи, заявил, что мировой спорт немыслим без России. После этих слов политик стал посмешищем.

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