Вице-чемпионка Олимпиады о сборной России: обманщики!

Французская фехтовальщица Сесилия Берде после поражения в финальном матче в командном турнире в женской сабле назвала российских соперниц обманщицами. 31-летняя парижанка объяснила это "такой культурой" спортсменок из РФ.

Финальный матч между сборными Франции и РОК (спортсмены Олимпийского комитета России) завершился со счетом 41:45.

"Они обманщики! Надо брать с них пример. Как только удается два, три удара, надо говорить "Извините, мне что-то попало в глаз", и вот у тебя появляется две минуты. Я знала, что моя соперница [Ольга Никитина] будет дважды менять оружие. Это их культура. Как только им удается два укола, то говорят "Извините, у меня оружие сломано" и получают паузу", – цитирует Берде Lequipe.

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Сесилия чувствовала, как Никитина паниковала.

"Она так смотрела на меня... Вы не можете представить, какие у нее были черные глаза, это было нечто", – подытожила француженка.

Напомним, что Украина не была представлена в женской команде сабле на Олимпиаде-2020. Наша мужская сборная заняла 6-е итоговое место, уступив в четвертьфинале Китаю 35-45.

В индивидуальных дисциплинах на счету сине-желтой команды "бронза у Игоря Рейзлина.

Схватка в утешительном финале против итальянца Андреа Сантарелли завершилась со счетом 15:12.