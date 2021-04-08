Вице-чемпионка мира по фигурному катанию поразила необычным выступлением. Видео

Вице-чемпионка мира 2019 года по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева, произвела фурор необычным номером на шоу "Чемпионы на льду".

21-летняя казашка вышла на лед со скрипкой и виртуозно исполнила главную тему из своего номера. Затем она отдала инструмент и продолжила выступление, танцуя под эту же музыку, но в рок-обработке.

Элизабет Турсынбаева со скрипкой Instagram Элизабет Турсынбаевой

Элизабет Турсынбаева Instagram Элизабет Турсынбаевой

За несколько несколько дней видео собрало больше 50 тысяч просмотров и порядка 1400 лайков, а юзеры в комментариях во всю восхищаются талантом девушки.

Комментарии под видео Instagram Элизабет Турсынбаевой

Элизабет кроме игры на скрипке увлекается пением. Для Турсынбаевой это стало первым выступлением с сезона-2019/20, когда она получила травму. Паралелльно со спортом Элизабет учится в МГИМО на факультете международной журналистики.

На том турнире она проиграла только Алине Загитовой и стала первой женщиной, исполнившей в соревновательном прокате четверной прыжок (сальхов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл обвинила Алину Загитову в плагиате.