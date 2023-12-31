Вице-чемпион Олимпиады насмерть сбил свою жену чемпионку мира. Осталось двое детей

Серебряный призер Олимпиады-2012 по велоспорту и обладатель "бронзы" Пекина-2022 из Австралии Роан Деннис (33 года) был арестован за убийство своей жены – бывшей профессиональной велосипедистки Мелиссы Хоскинс, сообщает sporza.be со ссылкой на местные СМИ. 32-летняя чемпионка мира была сбита пикапом возле своего дома в Мединди (пригород Аделаиды).

Видео дня

Женщину срочно доставили в госпиталь, где она скончалась не приходя в сознание. За рулем находился Деннис, который был арестован.

Ему предъявлены обвинения в неумышленном убийстве, в неосторожном вождении и создании угрозы для жизни. Двукратный чемпион мира в командной индивидуальной гонке был освобожден под залог. Суд состоится 13 марта.

Деннис завершил карьеру в конце сезона 2023 года, его последней гонкой стал Гран-при велосипедистов Квебека в сентябре.

Объявляя о своем предстоящем выходе на пенсию в Instagram в феврале этого года, он благодарил свою жену за поддержку: "Спасибо, Мелисса Деннис, за поддержку меня на протяжении всей моей профессиональной карьеры, и все это время воспитывала двоих самых лучших детей, о которых я мог только мечтать".

За свою карьеру Деннис выиграл индивидуальную гонку на время в Инсбруке в 2018 году, сохранив свой титул в Йоркшире в следующем году. Он также выиграл этапы Тур де Франс и Джиро д'Италия, а в 2015 году стал абсолютным победителем Тура Даун Андер, проходившего в его родном штате, Южная Австралия.

До их свадьбы в 2018 году Мелисса под своей девичьей фамилией Хоскинс сделала успешную гоночную карьеру на шоссе и треке, одержав общую победу в китайской многодневной гонке Tour of Chongming Island в 2012 году. Вместе со сборной Австралии выиграла чемпионат мира в Ивелине, Франция, в 2015 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!