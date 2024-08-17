Видео того, что сделала на Олимпиаде-2024 знаменитая рекордсменка, собрало 7.8 млн просмотров и шокировало болельщиков

Знаменитая французская легкоатлетка Алис Фино спровоцировала бурное обсуждение в интернете после того, как сделала предложение своему бойфренду на Олимпиаде-2024. 33-летняя спортсменка стала 4-й в забеге на 3000 км препятствиями (8.52,76), побив рекорд Европы, который держался с 2008 года (медалистами стали представительницы Бахрейна, Уганды и Кении).

Видео дня

После своего выступления Фино подбежала к трибунам, на которых находился ее молодой человек – триатлонист Бруно Мартинес Баржела, с которым она встречалась 9 лет. Вместо кольца с бриллиантом бегунья использовала олимпийскую булавку с надписью "Любовь в Париже", которую она прикрепила к рубашке Баржелы, скрепив помолвку поцелуем.

Разговаривая с журналистами после гонки Фино подтвердила, что Баржела сказал "да", сообщает Daily Mail .

"Я сказала себе, что если пробегу меньше девяти минут, зная, что девять – мое счастливое число, и что мы вместе уже девять лет, то я сделаю предложение. Мне не нравится делать что-то, как все. Поскольку он еще этого не сделал, я сказала себе, что, возможно, это должна сделать я", – сказала легкоатлетка.

Фино также сказал, что Баржела "всегда придает мне силы", в том числе во время Олимпиады-2024.

"Я действительно была в восторге, мне удалось выразить себя", - прокомментировала спортсменка.

Что касается ее четвертого места, она призналась, что "ни о чем не жалеет не смотря на то, что до награды не хватило совсем чуть-чуть".

Видео с моментом признания собрало порядка 8 млн просмотров в соцсетях и вызвало град комментариев.

"Это ужасно", "Какой позор", "Женщины превращаются в мужчин, мужчины в женщин, и вас это еще шокирует? Вы до сих пор верите, что мир недостаточно перевернулся", – пишут юзеры.

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