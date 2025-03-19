Вернулся из-за границы и погиб: оккупанты убили спортсмена из Житомирщины с опытом АТО

14 марта свою жизнь за Украину отдал защитник из Житомирской области, каратист Денис Денисюк. Герою, противостоящему российским оккупантам на фронте, теперь всегда 28 лет.

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Денис родился в Житомире, где учился в лицее №3. Еще 6-летним мальчиком он пришел в клуб единоборств "Додзьо" и благодаря своему усердию и настойчивости дошел до коричневого пояса по каратэ.

Первый и единственный тренер Денисюка Анна Яцкова вспоминает его, как одного из своих первых питомцев: "Денис был очень способным и усердным спортсменом. Он хорошо выступал на многочисленных детских соревнованиях, выигрывал немало наград". Житомирянин принимал участие во всеукраинских и международных турнирах, где боролся за призовые места, и получил звание кандидата в мастера спорта.

После школы Денис получал образование в Житомирском национальном агроэкологическом университете на факультете экономики и менеджмента. Еще во время учебы был призван на срочную военную службу, что и определило дальнейшую судьбу спортсмена, поскольку он решил посвятить свою жизнь защите родной земли.

Денисюк добровольно решил заключить контракт с Вооруженными силами Украины и присоединился к Национальной гвардии. Каратист участвовал в антитеррористической операции против российских оккупантов на Донбассе. За свое мужество и преданность Денис был удостоен медали "Ветеран войны – Участник боевых действий".

После окончания контракт искал себя вне Украины. Но после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Денис вернулся домой, чтобы снова признаться в ВСУ. Вместе с отцом он противостоял оккупантам из РФ, воевал на Черниговщине, прошел подготовку в Великобритании.

Три года Денис уничтожал врага на фронте, но 14 марта 2025 года его сердце остановилось навсегда… А дома защитника ждала невеста, с которой они строили планы на будущее.

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