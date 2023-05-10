Венгрия отказалась проводить чемпионат Европы, из-за "затяжной войны по соседству"
Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду-2024, говорится на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ). В качестве причины называется "затяжная война по соседству".
Континентальное первенство должно было пройти с 22 по 28 января следующего года.
"Влияние войны на экономику и цены на энергоносители негативно отражается на катании на коньках", – говорится в тексте послания.
После длительных обсуждений MOKSZ заявила Международному союзу конькобежцев (ISU), что отказывается принимать ЧЕ "из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для качественной организации соревнований".
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта на чемпионате мира по фигурному катанию впервые в истории был исполнен уникальный прыжок.
Отметим, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских фигуристов.
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