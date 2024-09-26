'Ведут себя, как свиньи': украинский вице-чемпион Олимпиады рассказал, что ему говорят военные о 'нетрезвой вакханалии' в Киеве

Вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже Парвиз Насибов возмутился поведением украинцев, многие из которых продолжают жить обычной жизнью, не обращая внимания на войну. В частности, борец греко-римского стиля отметил, что его больше всего раздражает "нетрезвая вакханалия" в центре Киева.

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Об этом Насибов заявил в интервью порталу Sport.ua. Двукратный призер Олимпиады отметил, что многие его знакомые и друзья, которые защищают нашу страну в рядах ВСУ, также не понимают, почему многие соотечественники пренебрежительно относятся к украинским воинам.

"Я понимаю, что возможность тренироваться и соревноваться есть только благодаря парням и девушкам, которые защищают Украину на передовой. У всех должно быть такое понимание. Потому что и сам не пойму, как такое может быть, чтобы в самом центре Киева, возле "Пьяной вишни" происходила какая-то нетрезвая вакханалия, а в каких-то сотнях метров – аллея славы в честь десятков тысяч украинцев, которые тоже могли бы сейчас веселиться, но уже никогда не смогут. Вот такие явления заводят, в частности, моих друзей-военных. "Почему, пока я сражаюсь, они ведут себя, как свиньи?" – сказал Насибов.

Напомним, Парвиз взял "серебро" Игр в Токио и Париже, став одной из главных сенсаций греко-римского турнира по борьбе на соревнованиях.

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