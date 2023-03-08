''Вдули не то, что нужно''. В Госдуме унизили Путина, вызвав восторг у российских болельщиков

Депутат Госдумы от коммунистической партии России Сергей Обухов унизительно высказался о президенте РФ Владимире Путина, комментируя ситуацию с введением закона о Fan ID. По мнению секретаря ЦК КПРФ, "Путин не обязан разбираться во всем, что подписывает".

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Fan ID (паспорт болельщика) – российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Его внедрение вызвало резкую реакцию у фанатов, которые отказались приходить на стадионы в знак протеста.

"Президент Путин подписывает целый ряд законов. Например, о пенсионной реформе он потом высказывал сожаление. Он не разбирается в том, что подписывает? В данном случае, думаю, его советники вдули не то, что нужно", - цитирует Обухова sports.ru.

Такой пассаж российского парламентария вызвал бурную реакцию у болельщиков.

"Давно царя так не унижали как это сделал этот депутат", - пишут юзеры.

Кроме того, фанаты наперебой предполагают, для чего же на самом деле необходим им Путин.

"С Кабаевой жить", "Бюджет пилить", "Подтираться конституцией", – перебирают варианты пользователи.

Юзеры с сарказмом озвучивают пропагандистский нарратив о том, что "Путин не знал" и "царь хороший, бояре плохие".

"Ну вот, вы ругаете президента, а он просто не знал. Как только узнает, всё наладится. Дороги отремонтируются, дома реконструируются, газ и водопровод проведется в деревни, СВО остановится, пенсионные накопления вернутся, Фан ИД отменится, границы откроются и тд и тп. Немного подождите и все будет. Он просто не знал!" - стебутся болельщики.

Любители спорта иронизируют, что из этой новости они узнали о существовании г-на Обухова и о том, что у Путина деменция.

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