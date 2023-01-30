На границе с Россией убили борца из Кременчуга, ушедшего на фронт, несмотря на протесты жены

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб борец-электромеханик из Кременчуга Виталий Личманенко. Трагедия произошла 16 января в Харьковской области – вблизи села Комиссарово, Купянского района.

Видео дня

Виталий родился 23 февраля 1977 в Кременчуге, занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта. Однако профессиональным спортсменом не стал. Вместо этого получил профессию электромеханика средств автоматики и приборов технологического оборудования. Его запомнили, как очень светлого человека и одного из самых талантливых выпускников училища.

"Хорошо учился и был очень ответственный. Виталия очень уважали в коллективе. Наш лидер, заводила. За те четыре года, что мы вместе учились, а я потом еще с ним общался, в памяти остались только самые хорошие воспоминания", – рассказали друзья Личманенко "Кременчугским новостям".

Также Виталий был капитаном местной команды КВН. Любил пошутить и посмеяться. Однако после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года было уже не до шуток. 7 марта борец отправился на военную службу.

"Его знали многие кременчужаны, ведь он устанавливал котлы. 23 февраля прошлого года, когда я поздравляла его с днем рождения, говорил, что еще на работе. Устанавливал котел. Последний котел. 24 февраля началась война, и Виталий пошел добровольцем", – рассказала kg.ua знакомая погибшего солдата.

Жена была против, чтобы Виталий шел на войну, однако он не стал прятаться и не пытался открутиться от службы. Со словами "я иду, чтобы ты здесь спокойно жила!" Личманенко отправился в военкомат.

В ВСУ 45-летний Виталий все эти месяцы служил гранатометчиком пехотного батальона. Последнее время вместе с побратимами базировался в Харьковской области. Погиб 16 января во время боевого задания вблизи села Комиссарово, которое находится в 6 км от границы с Россией.

Дома у героя остались родители, жена и дочь Мария, которая прощалась с отцом в его военной форме.

Похоронили Виталия Личманенко в Кременчуге – на Аллее Героев Свиштовского кладбища рядом с другими защитниками Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победитель Кубка мира по ММА погиб, сдерживая российских оккупантов под Бахмутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!