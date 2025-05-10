'Вали к черту со своими силиконовыми... От них воняет'. 'Новая любовница Путина' пришла на парад 9 мая и получила ответку от российских болельщиков. Фото

Российская фигуристка Камила Валиева стала посмешищем в сети после своего поздравления с 9 мая. 18-летняя спортсменка из Казани приехала в Москву, где сфотографировалась на Красной площади.

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Позже у себя в Telegram-канале Валиева разместила текст, насытив его шаблонными фразами и заезженными штампами.

"Парад на Красной площади стал грандиозным триумфом памяти и славы – тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали, как по брусчатке торжественным маршем прошли безупречные шеренги военных в парадном строю и легендарная техника. 9 Мая – это всенародный праздник, который объединяет все поколения в нашей стране. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам – их подвиг навсегда останется в наших сердцах. С Днем великой победы!" – написала фигуристка.

Российские болельщики в интернете не смогли пройти мимо такого позора, затравив соотечественницу.

"Валиева, вали к черту со своими силиконовыми пресс-релизами... От них воняет", – говорится в самом заплюсованном комментарии.

Остальные юзеры также не смогли сдержать своих негативных эмоций, намекая, что Валиева спокойно может занять место Кабаевой в окружении Путина.

"Готовый депутат. Прям сейчас на должность", "По этому слогу сразу видно - сама написала от чистого сердца. 20-летние спортсмены именно так и общаются в жизни", "Праздник "со слезами на глазах" постепенно превратился в "грандиозный триумф памяти и славы", "Она на должность другой гимнастки готовится", – пишут фанаты спорта из РФ.

Пользователи также интересуются, когда Камила вернет свои медали.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с главарем Кремля. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

Отметим, что Валиева пока не выполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который лишил ее всех наград из-за применения допинга. 18-летняя спортсменка из Казани спустя год все еще не вернула ни одну из своих медалей, которые завоевала благодаря запрещенным веществам.

В анализе фигуристки на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

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