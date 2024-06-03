Вадим Кисель назначен членом НОК

Почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисель вошел в состав Национального олимпийского комитета. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте НОК.

"Я очень рад присоединиться к олимпийской семье. Для меня честь стать членом Национального олимпийского комитета Украины. Спасибо за доверие каждому, кто проголосовал за мою кандидатуру, поверил в меня и мое видение развития Национального олимпийского комитета, спорта и молодежи Украины!" – отметил новоизбранный член НОК.

Также Вадим Кисель ранее поздравил Олимпийского чемпиона и экс-министра спорта Украины Вадима Гутцайта с избранием на должность главы генеральной ассамблеи НОК Украины и поблагодарил за преданную и плодотворную работу над спортивным будущим Украины. "Двигаемся только вперед – к Победе Украины и спортивным достижениям! Слава Украине!" – подытожил Кисель в своей речи.

Напомним, ранее Вадим Кисель уже занимал должность члена НОК как президент Федерации греко-римской борьбы (2009-2013 гг.). Он мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе, среди воспитанников которого призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

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