В войне с Россией погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове после обстрелов российских войск, сообщает в Facebook Спортивный комитет Украины. 22-летний атлет защищал родной город в составе территориальной обороны и в момент авиаудара находился в местной школе №14.

Тело спортсмена было обнаружено 6 марта под завалами здания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта российские оккупанты сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Под ударом несколько дней были жилые кварталы и социальные объекты. В городе погибли десятки мирных жителей, почти сотня раненых.

Также фашисты из РФ добрались и до арены местного футбольного клуба "Десны". В социальных сетях появились фото обстрелянного стадиона имени Юрия Гагарина.

На снимке видно, что после очередного авианалета пострадали трибуны арены.

3 марта воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.

За день до этого бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев был убит во время боя под Харьковом. Молодому спортсмену было всего 19 лет.