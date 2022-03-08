В войне с Россией погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Евгений Звонок
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Чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове после обстрелов российских войск, сообщает в Facebook Спортивный комитет Украины. 22-летний атлет защищал родной город в составе территориальной обороны и в момент авиаудара находился в местной школе №14.

Тело спортсмена было обнаружено 6 марта под завалами здания.

Евгений Звонок погиб в Чернигове
Евгений Звонок (справа)
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Чернигов после обстрелов

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта российские оккупанты сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Под ударом несколько дней были жилые кварталы и социальные объекты. В городе погибли десятки мирных жителей, почти сотня раненых.

Чернигов после обстрелов

Также фашисты из РФ добрались и до арены местного футбольного клуба "Десны". В социальных сетях появились фото обстрелянного стадиона имени Юрия Гагарина.

Пострадавший стадион в Чернигове

На снимке видно, что после очередного авианалета пострадали трибуны арены.

3 марта воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.

Бывший футболист Виталий Сапило выбрал карьеру военного

За день до этого бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев был убит во время боя под Харьковом. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

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