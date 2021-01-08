В Украине умер олимпийский чемпион

В Кременчуге в возрасте 64 лет умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра города в Полтавской области Руслан Проценко. Причина смерти экс-спортсмена не называется.

В Кременчуге умер олимпийский чемпион Facebook Руслана Проценко

Киселев родился 1 января 1957 года в Кемеровской области, но главных успехов добился после переезда в Украину. Тренировки Владимир проводил в спортивном обществе "Авангард" в Краматорске.

В 1978 году он стал чемпионом Европы среди юниоров, впервые заявив о себе на весь мир, а в 1979-м завоевал "бронзу" уже на взрослом первенстве Старого света. В 1980 году Киселев достиг вершины карьеры, когда завоевал "золото" на Олимпийских играх в Москве.

На его счету 20 рекордов Украины, Европы и СССР в толкании ядра. В 1996-м власти Кременчуга наградили Владимира званием "Почетный гражданин города". Здесь он жил и работал до самой смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 92 лет умер украинский олимпийский чемпион Иван Богдан.