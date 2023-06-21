Члены президиума Украинской федерации фигурного катания (УФФК) обвинили и.о. президента УФФК Даниля Амирханова и генерального секретаря УФФК Анастасию Макарову в подделке протокола решения заседания президиума. В этом документе Амирахнов и Макарова якобы пытались ввести в действие Положение об откреплении спортсменов, что дает любому фигуристу выступать за другую страну.

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"Тихое предательство, которое позволили себе Амирханов и Макарова, привело к взрыву недовольства как членов президиума УФФК, так и спортсменов. В то время, когда уже более 150 спортсменов погибли и продолжают гибнуть на фронте, руководители УФФК пытаются превратить федерацию в перевалочную базу по переправке мужчин за границу", - утверждается на сайте УФФК.

В сообщении указывается, что вместо того, чтобы сохранить спортсменов для Украины, Амирханов "не гнушается моральной составляющей этого вопроса и крайне безответственен", - сказано в сообщении.

Члены президиума УФФК добавляют, что Амирахнов ни дня не стоял на коньках, так как его основным занятием был лыжный спорт.

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