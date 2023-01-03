В США у футболиста остановилось сердце во время матча. Момент попал на видео

Игрок в американский футбол клуба "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США против "Цинциннати". Инцидент случился за 6:12 до конца первой четверти.

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После игрового момента 24-летний сейфти внезапно без чувств упал на поле. Врачи делали Хэмлину сердечно-легочную реанимацию на поле и использовали дефибриллятор, но пострадавший так и не смог задышать самостоятельно.

Его срочно госпитализировали в медицинский центр университета Цинциннати, где сделали интубацию трахеи, подключив к ИВЛ. На момент публикации новости состояние Дамара критическое.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл объявил, что матч "Баффало" – "Цинциннати" не будет продолжен на этой неделе.

Одноклубники и простые болельщики были шокированы случившимся и долго не могли прийти в себя.

Как сообщал OBOZREVATEL точно такой же эпизод случился год назад на чемпионате Европы по футболу-2020. 12 июня 2021 года у лидера сборной Дании Кристиана Эриксена остановилось сердце в матче против Финляндии.

29-летний полузащитник в конце первого тайма внезапно упал лицом на газон стадиона "Паркен" в Копенгагене.

Встреча возобновилась лишь спустя несколько часов и завершилась в итоге победой суоми (1:0).

Долгое время медицинская бригада проводила реанимационные действия. Как было видно, медики делали непрямой массаж сердца, пытаясь минут пять вернуть футболиста к жизни.

Спустя некоторое время Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эта операция была необходима для поддержания в дальнейшем сердечного ритма полузащитника "Интера".

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