В США студент погиб, взобравшись на фонарный столб посмотреть чемпионский парад команды. Момент попал на видео
Студент Темплского университета Тайлер Сабапати, 18 лет, трагически погиб 29 января 2025 года после получения смертельных травм, упав с фонарного столба во время празднования победы футбольной команды Philadelphia Eagles над Washington Commanders в финале Национальной футбольной лиги, пишет USA Today.
Инцидент произошел в центре Филадельфии, на перекрестке 15-й и Маркет-стрит. Видео показывает, как Сабапати поднялся на столб, а затем упал на тротуар, получив серьезные травмы головы, повлекшие травму мозга. Молодого человека немедленно доставили в больницу, но через несколько дней он умер от полученных травм.
Тайлер был успешным гимнастом, собрал более 120 медалей на провинциальных, региональных и международных соревнованиях и учился на факультете физических упражнений и спортивной науки в Темплском университете. Он являлся членом университетской клубной команды по гимнастике. Университет выразил свои соболезнования семье и друзьям Тайлера, а также оказал психологическую поддержку студентам и преподавателям.
Эта трагедия произошла в тот же вечер, когда другая автокатастрофа в Филадельфии также привела к многочисленным травмам. Автомобиль наехал на толпу людей, праздновавших победу Eagles, и хотя пострадавшие были доставлены в больницу, погибших в этом инциденте не было.
Полиция продолжает расследование этих двух событий.
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