В США олимпийская чемпионка умерла в 32 года

Умерла трехкратная призерка Олимпийских игр 2016 года в спринте Тори Боуи, сообщает ее управляющая компания Icon Management. Чемпионке мира 2017 года в стометровке было 32 года.

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"Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру", – написала компания в Twitter. "Тори была чемпионкой… лучом света, который сиял так ярко!"

Боуи, воспитанная бабушкой в сельской местности Миссисипи, перешла от прыжков в длину к спринту в 2014 году и в том же году стала самой быстрой женщиной в мире в беге на 100 метров.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она выиграла "серебро" на стометровке и бронзу на дистанции 200 м, а также завоевала "золото" в эстафете 4х100 м в США.

Спустя год она стала чемпионкой мира на своей коронной дистанции в 100 метров. Боуи повторила уникальное достижение Кармелиты Джетер 2011 года, выиграв олимпийский и мировой титул в стометровке.

Вскоре после своего успеха на мундиале, Боуи вернулась в секторе для прыжков в длину, заняв четвертое место на чемпионате мира 2019 года. Это стало ее последним крупны соревнованием.

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