В Швеции готовы бойкотировать соревнования, если МОК допустит Россию

Шведские лыжницы Эмма Рибом, Майя Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон, заявили, что готовы бойкотировать международные соревнования, если к ним допустят спортсменов из России, сообщает Sportbladet. Шведки считают, что ситуация в мире не изменилась, чтобы снимать ограничения с россиян.

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"Ситуация такая же, Россия ведет войну с Украиной и происходят трагедии, при которых не до спорта. Я за то, чтобы не открывать эту дверь. Нам, наверное, даже не стоит обсуждать этот вопрос", — говорит Линн Сван.

Сван готова отказаться от любых соревнований в знак протеста.

"Я готова бойкотировать, но это легко сказать сейчас, когда ты не в форме и не борешься за титул. Но я надеюсь, что у меня есть стержень, потому что некоторые вопросы больше, чем спорт. Здесь речь идет о жизни людей", – добавила 23-летняя победительница этапов Кубка Мира.

Майя Дальквист считает, что в нынешней ситуации было бы неправильно снова соревноваться с россиянами.

"На самом деле это было бы шоком. Я не готова к каким-либо изменениям по сравнению с тем, что было. Я думаю, что это было бы неправильно и для них, и для нас", — поддержала 28-летняя двукратная чемпионка мира в командном спринте партнершу по сборной Швеции.

Шведский лыжник Йенс Бурман соглашается со своими коллегами.

"Война все еще продолжается, и я не могу понять, как люди могут просто передумать. Было бы несправедливо, если бы их отпустили обратно", – отметил Бурман.

В отличие от Международной лыжной федерации (FIS), Международный союз биатлонистов IBU выбрал другую линию. Они и дальше не будут пускать русских и белорусов.

"Я думаю, что, возможно, FIS следует обратить внимание на то, что делает IBU, потому что я думаю, что они являются хорошим примером во многих решениях, которые они приняли", - добавил Бурман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет готов рассмотреть возвращение спортсменов России и Беларуси на международные старты. Одним из главных условий является дистанцирование от войны в Украине.

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