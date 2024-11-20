В сети запустили новость о смерти Харлан: шокированная чемпионка ОИ обратилась к болельщикам. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан столкнулась с шокирующей новостью о собственной смерти, которую распространили в социальных сетях. 34-летняя уроженка Николаева отметила, что впервые наткнулась на подобные сообщения, и была невероятно потрясена.

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Соответствующее обращение к своим поклонникам и соотечественникам Харлан опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Спортсменка отметила, что ее не только шокировала сама новость, но и то, какое количество людей принялось скорбеть в комментариях и репостить фейк на свои страницы.

"Так, люди, привет. Сегодня утром подписчица прислала мне новость с одной страницы в Facebook. Честно говоря, я в шоке. Также комментарии под этой новостью. Во-первых, я была в шоке от этого, во-вторых, я была в шоке от того, сколько комментариев и сколько репоста этой новости. В-третьих, люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации, слава Богу, она фейковая. Со мной все хорошо, но отписывайтесь прочь с таких страниц, не реагируйте", – сказала Харлан.

Позже Ольга поблагодарила украинцев за пожелания ей долголетия в связи с этой нелепой новостью. "Буду жить до 100 лет точно" – резюмировала фехтовальщица.

Интересно. что накануне также появились фейковые новости о смерти певца Виктора Павлика. На это обратила внимание его супруга, которая обратилась к фанатам артиста.

Как сообщал OBOZ.UA, за проданную саблю Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях, было куплено 16 турелей "Шабля".

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