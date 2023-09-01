Вице-премьер Российской Федерации Денис Чернышенко назвал допинговый скандал вокруг РФ после Олимпиады-2014 в Сочи заговором "под воздействием недружественных сил". Чиновник отверг обвинения в создании государственной системы употребления запрещенных веществ, несмотря на то, что это было признано диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Чернышенко заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Традиционно для представителей страны-агрессорки он назвал обвинения в адрес России политизацией спорта, а также дискриминации атлетов из РФ.

"После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях. Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, – Международный олимпийский комитет, федерации – решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации", – сказал Чернышенко.

После Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился отстранением и условиями допуска представителей страны-агрессора на международных соревнованиях.

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