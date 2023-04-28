В России внезапно испугались ехать на Олимпиаду, заявив о 'беде и опасности'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом бывшего биатлониста обеспокоили не условия допуска представителей страны-агрессорки, а вопрос их безопасности во Франции.

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Об этом Васильев сказал порталу Sport24. Он отметил, что никто не только не сможет гарантировать россиянам безопасности во время соревнований, но и под вопросом находится объективность судейство. Кроме того, чемпион ОИ добавил, что РФ находится в "в беде и опасности", а спортсмены обязаны государству своими успехами.

"Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно ее поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются. Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину. Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться!" – пафосно заявил Васильев.

Напомним, Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов пожаловался, что Россия не смогла "поставить всех на место", и назвал беспределом требования МОК. Он также оскорбил мировых спортивных функционеров со словами "пошли все на фиг".

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