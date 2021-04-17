В России умер олимпийский чемпион, выигрывавший чемпионат Украины

Российский чемпион по дзюдо на Олимпиаде-1976 Сергей Новиков умер в возрасте 71 года, говорится в сообщении пресс-службы Федерации дзюдо Украины. В последнее время Сергей Петрович болел , а официальная причина смерти инсульт.

Кроме победы на Играх в Монреале, на счету Новикова три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, а также победа на первенстве Европы по самбо.

Новиков начал заниматься самбо в четырнадцатилетнем возрасте в Киеве, куда переехали его родители после выхода на пенсию его отца — офицера Советской армии. И уже через два месяца после начала занятий Сергей стал чемпионом Украины по самбо в весовой категории до 78 кг.

В 1971 году двадцатидвухлетний Новиков стал чемпионом проходившей в Москве Спартакиады народов СССР по самбо и чемпионом СССР по самбо. В 1972 году вновь стал чемпионом СССР по самбо и выиграл первый открытый чемпионат Европы по самбо в Риге.

Новиков был создателем нового вида спорта "Русский бой" (международное название — "Универсальный бой", "Unifight") и президентом соответствующей спортивной федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин, который специализировался на боксе.