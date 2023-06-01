В России со словами 'неизвестно, о чем будем говорить своим детям' назвали унижением требования МОК

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев назвал унижением выступление спортсменов из РФ на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Он добавил, что решение об участии на турнирах и, в частности, ОИ-2024 будет принимать "наше правительство".

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Об этом Тягачев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RTVI. Бывший горнолыжник отметил, что "неизвестно, о чем мы будем говорить дальше своим детям", если страна-агрессорка согласиться с условиями допуска, которые ранее обнародовал Международный олимпийский комитет (МОК).

"Мы пришли к такому моменту, когда ни президент ОКР, ни министр не могут ответить. В конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя. Мы уже втянулись в такое – и обложили нас уже со всех сторон. Неизвестно, какой флаг нам дадут, и неизвестно, о чем мы будем говорить дальше своим детям. Это ненормальное явление. Оно такое, что его надо временем пережить. Это унижение, с одной стороны. А другая сторона – возможность принять участие", – сказал Тягачев.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования, так как "спорт – посол мира".

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